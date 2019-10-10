Президент Ильхам Алиев принял министра образования Турции

10 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром образования Турецкой Республики Зией Сельчуком.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
10 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром образования Турецкой Республики Зией Сельчуком.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
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