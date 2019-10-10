Президент Ильхам Алиев принял министра образования Турции

Президент Ильхам Алиев принял министра образования Турции

10 октября, 2019 11:15

https://report.az/storage/news/0960a4d14f9c78af7f8576c033118fa6/d0267fd3-08c5-4233-9a7a-8402ece889a7_292.jpg 10 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром образования Турецкой Республики Зией Сельчуком. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.