Президент Ильхам Алиев принял ректора Московского государственного института международных отношений

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял ректора Московского государственного института международных отношений Анатолия Торкунова.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента.
Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял ректора Московского государственного института международных отношений Анатолия Торкунова.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента.
News DepartmentАвтор новости
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