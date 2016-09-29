Президент Ильхам Алиев принял ректора Московского государственного института международных отношений

29 сентября, 2016 15:39

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял ректора Московского государственного института международных отношений Анатолия Торкунова. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента.