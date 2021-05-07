Презентована книга об Ахмедие Джебраилове

Сегодня в Университете АДА состоялась презентация книги "Ахмедия Джебраилов-100", представляющей собой сборник документов о жизни и деятельности легендарного партизана, участника антифашистского движения сопротивления Ахмедии Джебраилова.

Сегодня в Университете АДА состоялась презентация книги "Ахмедия Джебраилов-100", представляющей собой сборник документов о жизни и деятельности легендарного партизана, участника антифашистского движения сопротивления Ахмедии Джебраилова.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие сын Ахмедии Джабраилова - Джаваншир Джебраилов, представитель общества "Память Франции" в Азербайджане Александр Ваттин, сотрудники Министерства иностранных дел и видные общественные деятели.

В начале мероприятия была представлена информация о жизни Ахмедии Джабраилова и его славном боевом пути.

Составитель книги - первый секретарь Управления анализа и стратегических исследований Министерства иностранных дел Гюльнара Мамедова в своем выступлении отметила, что собранные в издании архивные материалы, исторические фотографии и вырезки из периодических изданий были получены из дома-музея А.Джебраилова в Шеки, соответствующих государственных структур, российских и французских архивов.

"Многие из этих материалов представлены широкой общественности впервые", - подчеркнула Г.Мамедова.

Сын А.Джебраилова - Джаваншир Джебраилов поблагодарил Президента Ильхама Алиева и всех участвовавших в подготовке издания.

В заключение Александр Ваттин вручил сыну А.Джебраилова медали, которые при жизни так и не смог получить легендарный партизан.

Напомним, что 11 августа 2020 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 100-летия Ахмедии Джабраилова.