Преподаватель БВШН опубликовал новую статью в авторитетном международном журнале

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Еще одна научная статья преподавателя кафедры нефтегазовой инженерии Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) Самина Мелика опубликована в авторитетном международном журнале.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью Высшей школы.

В сентябре этого года в научном издании "Numerical Functional Analysis and Optimization" опубликована работа азербайджанского ученого под названиеми "Необходимые условия оптимальности для особого управления в динамических системах с замедленным управлением" ("On Necessary Optimality Conditions for Singular Controls in Dynamical Systems with a Delay in Control").

В статье предлагаются новые методы доказательства решений проблем оптимизации в области технологий и экономики, разработанные на основе принципа максимума Понтрягина– одного из важнейших постулатов созданной Львом Понтрягиным математической теории оптимального управления. Проблемы оптимизации управления в динамических системах с замедленным управлением – одна из наиболее приоритетных областей исследований современной математики. Их решение позволяет определить допустимые принципы работы новых многофункциональных технологий, а также имеет большое значение для оптимального управления при помощи математических моделей банковскими платежами, которые были отложены или ограничены.

Научный журнал "Numerical Functional Analysis and Optimization" издается Taylor and Francis Ltd в США около 50 лет. Согласно рейтингу "Томсона", журнал входит в число самых авторитетных научных журналов мира, специализирующихся на вопросах контроля и оптимизации. В состав его редакционной коллегии входят профессора из университетов Франции, Германии и Америки, а самоиздание используется такими всемирно известными исследовательскими базами данных, как SCOPUS, MathSciNet, EBSCOhost и ZentralblattMath.

Преподаватель БВШН Самин Мелик закончил магистратуру по специальности "Математика и математическая логика" в Манчестерском университете (Великобритания). В настоящее время работает над докторской диссертацией в Институте математики и механики Национальной Академии наук Азербайджана.