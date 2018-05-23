Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Предусматривается строительство третьего учебного корпуса UNEC, расположенного по адресу, - улица Муртаза Мухтарова, 194.

"Учитывая распространенную в ряде СМИ недостоверную информацию, что третий учебный корпус UNEC построен Гаджи Зейналабдином Тагиевым и относится к XIX веку, сообщаем, что на самом деле указанное здание было сооружено в 1932-1934 годах. В течении прошедших лет в нем неоднократно проводились ремонтно-строительные работы, в результате чего были внесены определенные изменения, построены вспомогательные помещения", - сообщили Report из UNEC.

Как и все проекты, реализуемые в UNEC, проектирование нового учебного корпуса осуществляется в строгом соответствии с законодательством Азербайджанской Республики. В связи со строительством корпуса были направлены обращения в государственные структуры, проведены все требуемые исследовательские работы и соответствующая экспертиза.

В письме Государственного комитета по градостроительству и архитектуре от 18 июля 2017 года отмечается, что учебный корпус и вспомогательные здания не входят в список «Исторических и культурных памятников местного и мирового значения», утвержденного Кабинетом министров Азербайджанской Республики от 2 августа 2001 года, № 132.

В письме Государственной службы по защите, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры и туризма Азербайджанской Республики от 18 июля 2017 года также отмечается отсутствие указанного здания в списке памятников культуры.

На основании вышеуказанных документов, со стороны UNEC было принято решение о строительстве нового учебного корпуса и, в настоящее время, проводятся соответствующие подготовительные и проектные работы.

"От имени UNEC хотим сообщить, что бережно относимся и гордимся нашей историей. И, несмотря на то, что здание, о котором идет речь, не является историческим памятником, о чем свидетельствуют официальные документы, UNEC построит новый учебный корпус, отвечающий современным стандартам, проводя работы по укреплению фасада старого сооружения, с условием его сохранения. Об этом свидетельствуют приложенные фотографии указанного здания и изображения нового проекта", - сказали также в UNEC.

Отметим, что новый 4 этажный учебный корпус UNEC площадью 2940 м2 будет отвечать современным стандартам, предусматривающим учебные лаборатории, аудитории, лингафонные кабинеты, спортивный зал и т.д., в котором смогут обучаться до 3 тысяч студентов.