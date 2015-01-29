​Председатель ГКПС заявила о том, что НАНА в настоящее время не сможет провести прием в магистратуру

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ "Для того, чтобы Национальная академия наук смогла осуществить прием в магистратуру, в первую очередь необходимо внести в законодательство необходимые правовые изменения". Как сообщает Report, об этом сегодня на пресс-конференции заявила председатель Государственной комиссии по приему студентов Малейка Аббасзаде.

По словам председателя ГКПС, в законодательстве предусмотрено, что прием в магистратуру могут проводить только учебные заведения: "В законе "Об образовании" нет пункта, связанного с магистратурой в научных учреждениях. Поэтому, после необходимых поправок в закон, будет проведен прием в магистратуру в НАНА. Что касается даты проведения приема, то это не зависит от ГКПС".