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    Председатель ГКПС примет граждан в Зардабе

    Прием запланирован на 30 января в Центре Гейдара Алиева

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Председатель Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС) Малейка Аббасзаде 30 января встретится с гражданами в Зардабе.

    Как сообщает Report, об этом говорится в информации ГКПС.

    На приеме в Центре Гейдара Алиева в городе Зардаб кроме местных жителей примут участие и жители агджабединского, агдамского, бейлаганского, физулинского и имишлинского районов.

    Желающие участвовать на приеме граждане должны пройти регистрацию на сайте комиссии или обратиться в агджабединский региональный отдел ГКПС.

    Записаться на прием можно также обратившись 21-29 января с 10:00 по 17:00 в отделы образования зардабского, агджабединского, агдамского, бейлаганского, физулинского и имишлинского районов.

    Отметим, что записавшиеся на прием граждане должны представить удостоверения личности.

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