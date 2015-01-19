Председатель ГКПС примет граждан в Зардабе

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Председатель Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС) Малейка Аббасзаде 30 января встретится с гражданами в Зардабе.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации ГКПС.

На приеме в Центре Гейдара Алиева в городе Зардаб кроме местных жителей примут участие и жители агджабединского, агдамского, бейлаганского, физулинского и имишлинского районов.

Желающие участвовать на приеме граждане должны пройти регистрацию на сайте комиссии или обратиться в агджабединский региональный отдел ГКПС.

Записаться на прием можно также обратившись 21-29 января с 10:00 по 17:00 в отделы образования зардабского, агджабединского, агдамского, бейлаганского, физулинского и имишлинского районов.

Отметим, что записавшиеся на прием граждане должны представить удостоверения личности.