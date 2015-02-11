Председатель ГКПС: Некоторые ученики 9 и 11 классов не умеют читать и писать

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ "К сожалению, среди учеников 9 и 11 классов имеются такие, которые не только не освоили минимальную программу, но даже не умеют читать и писать. Таких среди учеников 11 классов оказалось 2, среди учеников 9 классов - 64 человека. Эта статистика выявлена на основании экзаменационных протоколов. Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственной комиссии по приему студентов Малейка Аббасзаде на презентации 12-го номера журнала "Абитуриент".

По словам председателя, если учесть, что большинство этих случаев не фиксируется в протоколах, можно предположить, что ситуация еще более плачевна: "Для ГКПС остается загадкой, за счет каких знаний и умений такие ученики дошли до 9-го и 11-го класса.

Среди учеников 11 класса, не умеющих читать и писать, выявлено по 1 человеку в Агджабединском и Масаллинском районах, среди учеников 9 класса - по 6 человек в Джалилабадском и Евлахском районах, по 5 человек в Агджабединском и Масаллинском районах, по 4 человека в Гёйгельском, Лачынском, Сабирабадском и Товузском районах, по 2 человека в Билясуварском, Физулинском, Гедабекском, Геранбойском, Гёйчайском, Имишлинском, Губинском, Шамкирском и Хачмазском районах, по 1 человеку в городе Баку, Абшеронском, Агстафинском, Бардинском, Лянкяранском, Газахском, Тертерском и Закатальском районах.

Она отметила, что почти половина учеников 9 класса (45,83%) получила на выпускных экзаменах "3" по азербайджанскому языку: "Среди девятиклассников 38,22% получили "3" по математике, 37,95% - по русскому языку. Если относительное число учеников, получивших на выпускных экзаменах "4" и "5" по азербайджанскому языку составляет 28,14%, то по русскому языку этот показатель равен 53,8%. Неудовлетворительную оценку по математике получили 29,99% учеников. Этот показатель по азербайджанскому языку равен 26,02%, русскому языку - 8,25%. Как видим, показатели учеников русского сектора превышают показатели учеников азербайджанского сектора".

Председатель ГКПС также отметила, что среди одиннадцатиклассников преобладают получившие "3" по азербайджанскому языку и математике и "4" по русскому языку: "Наихудшие показатели были зафиксированы по азербайджанскому языку, наилучшие - по русскому языку. Неудовлетворительную оценку по азербайджанскому языку получили 17,86%, математике - 19,75%, русскому языку - 4,23% учеников. Относительное число учеников, получивших на выпускных экзаменах "4" и "5" по азербайджанскому языку составляет 44,96%, математике - 47,89%, русскому языку - 59,05%. Если сравнить распределение оценок среди учеников 9 и 11 классов, мы можем наблюдать более высокие показатели среди одиннадцатиклассников".