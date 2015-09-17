​Председатель ГКПС: На проведенных в этом году экзаменах приняли участие более 600 тыс. человек

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ "Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) завершила кампанию приема в вузы и ссузы на 2015/2016 учебный год. В целом, на проведенных в этом году различных экзаменах приняли участие более 600 тыс. человек".

Как сообщает Report, об этом заявила на сегодняшней пресс-конференции председатель ГКПС Малейка Аббасзаде.

По ее словам, приказы зачисленных в учебные заведения абитуриентов были своевременно направлены в вузы и ссузы: "Мы уже начали подготовку к приему на будущий год".

М.Аббасзаде добавила, что ГКПС лидирует по количеству пользователей представленных комиссией за последние 6 месяцев электронных услуг: "В течение последнего года 15-ю видами электронных услуг ГКПС воспользовались 4 167 385 раз".

Кроме того, на мероприятии состоялась церемония награждения победителей конкурса, проведенного по случаю 140-летия национальной печати.

Напомним, что конкурс был объявлен на лучшую статью, посвященную вступительным экзаменам в вузы и ссузы на 2015/2016 учебный год.