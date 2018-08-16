Председатель ГЭЦ: В этом году зафиксировано рекордное число абитуриентов, набравших 700 баллов

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Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ "С прошлого года в целях расширения возможностей получения высшего образования, были внесены изменения в правила приема. Эти изменения из года в год положительно влияют на результаты абитуриентов. В этом году было зафиксировано рекордное число абитуриентов, набравших 700 баллов – 29 человек ".

По сообщению Report, об этом говорится во вступительном слове председателя Совета директоров Государственного Экзаменационного Центра (ГЭЦ) Малейки Аббасзаде к 7-му номеру журнала “Абитуриент”. По словам М.Аббасзаде, приемные экзамены в последний раз проводятся по этой модели. В следующем году будет применена новая модель. "Дорогие студенты! Сегодня Вы предприняли первый шаг на пути к постижению секретов выбранных Вами специальностей. Каждый, кто хочет сохранить свое имя профессионального специалиста, должен неустанно работать над собой, не останавливаясь на достигнутом! Еще раз поздравляю Вас, желаю Вам успешного завершения образования, верьте в себя и стремитесь к новым достижениям!” – говорится во вступительном слове М.Аббасзаде.