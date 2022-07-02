Председатель ГЭЦ: Репетитор не поможет, если ученик сам не начнет хорошо учиться

"Если ученик показывает плохой результат, то его занятия с репетитором ничего существенно в итоге не меняют".

"Если ученик показывает плохой результат, то его занятия с репетитором ничего существенно в итоге не меняют".

Об этом в ответ на вопрос Report сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, когда ученик 9-го класса, освоивший всего 20% учебной программы, записывается к репетитору, он может за два года освоить еще 40% учебного материала, но не более: "Ученик, перешедший в 9 класс с небольшим багажом знаний, никогда не наберет ни 500, ни 600, ни 700 баллов. Поэтому они должны это понимать и начать хорошо учиться уже с младших классов".