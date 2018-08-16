Предотвращено участие студентов на вступительных экзаменах вместо абитуриентов, возбуждено уголовное дело - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ В результате совместных расследований, проведенных Государственным экзаменационным центром и Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре, в этом году предотвращены ряд попыток совершения правонарушений во время вступительных экзаменов в вузах Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместной информации пресс-служб Генпрокуратуры и ГЭЦ.

В ходе проведенных предварительных расследований возникли подозрения в том, что сотрудники различных вузов и ссузов по Гяндже и Мингячевиру, за денежное вознаграждение организовали участие вместо абитуриентов на вступительных экзаменах студентов Азербайджанского медицинского университета, Азербайджанского государственного экономического университета и Гянджинского государственного университета, которые представили удостоверения личности и пропускной экзаменационный лист абитуриентов.

По фактам возбуждено уголовное дело по ст. 308.1, 29, 178.2.3 УК.

На данный момент Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре продолжает необходимые следственные мероприятия, направленные на всестороннее расследование указанных противозаконных действий, установление круга допустивших правонарушения лиц и привлечение их к уголовной ответственности.