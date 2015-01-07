Для желающих стать директорами школ появится еще одна возможность

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ С целью поддержки реформ, проводимых министерством образования Азербайджана, YUNİSEF (ЮНИСЕФ) и университет Хазар проведут "Подготовительные курсы по управлению школой для потенциальных директоров школ". Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной Минобразования. Эти курсы будут состоять из 7 модулей и продлятся три месяца. По каждому из модулей будут даны темы презентаций и проведено оценивание. Лицам, окончивших курсы успешно, будут выданы соответствующие сертификаты.

Кроме того, участники проекта, которые пожелают в дальнейшем продолжить обучение в магистратуре университета Хазар, получат дополнительно 5 кредитов. Лица, получившие сертификат, в будущем смогут участвовать в конкурсе на замещение вакантных должностей директоров школ, который будет проводится Минобразования.