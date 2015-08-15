Поступившие в этом году в частные вузы 623 студента будут обучаться бесплатно

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Среди 32 276 абитуриентов, поступивших в этом году в высшие учебные заведения, 3 310 завоевали шанс на получение образования в частных университетах. Как сообщили в ответ на запрос Report в Государственной комиссии по приему студентов, из них 623 человека будут проходить обучение на местах государственного заказа и на бесплатной основе.

В комиссии отметили, что 28 966 студентов будут обучаться в государственных университетах, из них 11 041 человек - на бесплатной основе, 17 925 - на платной основе.

Отметим, что в этом году во вступительных экзаменах в высшие учебные заведения были заполнены 83,12% плановых мест, выделенных государственным и частным высшим учебным заведениям, а 16,88% (6555 мест) остались вакантными. Выбор специальностей на вакантные места продлится с 14 по 19 августа.