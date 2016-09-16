Поступившие в БВШН братья-близнецы получили право на Президентскую стипендию

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Поступившие в учебном году 2016-2017 в БВШН (Бакинскую Высшую Школу Нефти) братья-близнецы Нурлан Назаралиев и Раван Назаралиев получили право получать Президентскую стипендию.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, стипендия будет выдаваться студентам в соответствии с постановлением президента Азербайджана о Президентской стипендии, предусматриваемой для студентов, поступивших в высшие учебные заведения в 2016-2017 учебном году.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов поздравил братьев и пожелал им успехов.

Во время церемонии, проведенной 15 сентября в БВШН по случаю "Дня Знаний", президент SOCAR, депутат национального парламента (Милли Меджлиса) Ровнаг Абдуллаев поздравил братьев Назаралиевых по случаю поступления в БВШН и получения почетного права называться Президентскими стипендиатами.

Следует напомнить, что во время вступительных экзаменов, проведенных в этом году, оба брата, Нурлан Назаралиев и Раван Назаралиев, набрали 685 и 700 баллов соответственно. Они выбрали специальность Инженерия автоматизации процессов в БВШН.

Отметим, что брат близнецов Рашад Назаралиев уже является студентом четвертого курса БВШН по специальности Нефтегазовая инженерия. При поступлении в БВШН Рашад Назаралиев набрал 677 баллов. Таким образом, трое родных братьев являются студентами БВШН. Они учились в средней школе №5 Хырдаланского района.