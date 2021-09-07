Посол Великобритании в Азербайджане принял стипендиатов Chevening

Джеймс Шарп: "Меня всегда впечатлял уровень абитуриентов из Азербайджана"

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп принял в своей резиденции стипендиатов Chevening этого года.

Об этом передает Report со ссылкой на публикацию в Facebook посольства Великобритании в Азербайджане.

“В этом году 11 азербайджанцев будут учиться в Великобритании по стипендии Chevening. Меня всегда впечатлял уровень абитуриентов из Азербайджана – 2021 год не стал исключением. Я очень рад, что они выбрали стипендию Chevening для их профессионального развития в соответствующих областях. Я желаю им всего наилучшего", - отметил посол.