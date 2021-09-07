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Посол Великобритании в Азербайджане принял стипендиатов Chevening

Посол Великобритании в Азербайджане принял стипендиатов Chevening Джеймс Шарп: "Меня всегда впечатлял уровень абитуриентов из Азербайджана"
Наука и образование
7 сентября 2021 г. 12:34
Посол Великобритании в Азербайджане принял стипендиатов Chevening

Посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп принял в своей резиденции стипендиатов Chevening этого года.

Об этом передает Report со ссылкой на публикацию в Facebook посольства Великобритании в Азербайджане.

“В этом году 11 азербайджанцев будут учиться в Великобритании по стипендии Chevening. Меня всегда впечатлял уровень абитуриентов из Азербайджана – 2021 год не стал исключением. Я очень рад, что они выбрали стипендию Chevening для их профессионального развития в соответствующих областях. Я желаю им всего наилучшего", - отметил посол.

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Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri “Chevening” təqaüdçülərini qəbul edib
Версия на английском языке UK envoy to Azerbaijan hosts this year’s Chevening scholars

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