Посол: В турецких вузах обучаются 1300 азербайджанских студентов

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Ректор Бакинского государственного университета Абель Магеррамов принял новоназначенного посла Турции в Азербайджане Эркана Озорала.

Как сообщили Report из отдела печати и информации БГУ, поприветствовав гостя, ректор пожелал ему успехов в деятельности.

Проинформировав посла о деятельности университета, академик Абель Магеррамов коснулся международных связей БГУ и сотрудничества с турецкими университетами. Отметив об учебе в БГУ более 500 турецких студентов, ректор заявил о заинтересованности в развитии связей. Посол Эркан Озорал выразил уверенность в расширении данного сотрудничества.

Придав важное значение связям между БГУ и турецкими университетами, посол поделился мыслями касательно новых программ и проектов.

Отметив об обучении в турецких вузах 1 300 азербайджанцев, дипломат заявил, что в будущем это послужит мостом в связях между странами.

Встреча завершилась обсуждением представляющий взаимный интерес вопросов.