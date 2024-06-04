Посол Азербайджана в Греции и ректор Университета Патр обсудили возможности сотрудничества

Посол Азербайджана в Афинах Ариф Мамедов, находящийся с поездкой в греческих Патрах, обсудил возможности сотрудничества на встрече с ректором местного университета Кристосом Бурасом.

Посол Азербайджана в Афинах Ариф Мамедов, находящийся с поездкой в греческих Патрах, обсудил возможности сотрудничества на встрече с ректором местного университета Кристосом Бурасом.

Как передает Report , об этом дипмиссия сообщила в своем аккаунте в соцсети Х.

"В рамках поездки в город Патры посол Ариф Мамедов встретился с ректором Университета Патр Кристосом Бурасом и председателем "Книги культуры" (литературное общество – ред.) Антонисом Скиатасом. Основной темой обсуждений стали возможности сотрудничества", - говорится в публикации.

Напомним, что в начале года посол Ариф Мамедов вручил верительные грамоты президенту Греции Катерине Сакелларопулу.