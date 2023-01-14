Помощник президента Азербайджана встретился с победителями конкурса "Восхождение"

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом экономических вопросов и политики инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов провел встречу с победителями второго конкурса "Восхождение”"(Yüksəliş).

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом экономических вопросов и политики инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов провел встречу с победителями второго конкурса "Восхождение”"(Yüksəliş).

Как сообщает Report, на встрече также приняли участие заведующая отделом гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и вопросов религии Администрации президента, председатель оргкомитета конкурса "Восхождение" Фарах Алиева, заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы конкурса "Восхождение" Фархад Гаджиев.

Шахмар Мовсумов рассказал победителям конкурса о приоритетах национального развития и важности человеческого капитала и подчеркнул, что конкурс "Восхождение" играет особую роль в этом направлении. Затем Шахмар Мовсумов выслушал предложения победителей по деятельности, направленной на развитие Азербайджана, и ответил на их вопросы. Кроме того, помощник президента поделился советами, основанными на личном опыте управления.