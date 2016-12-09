Подписан договор БВШН с BIOLA

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) по инициативе турецкой компании BIOLAB прошел семинар на тему: "Прогнозируемые методы технического обслуживания оборудования, используемого для анализа нефти".

Об этом Report сообщили в пресс-службе вуза.

На семинаре приняли участие руководители, профессорско-преподавательский состав и студенты БВШН, Главный Исполнительный директор компании BIOLAB Синан Васфи, глава представительства компании в Азербайджане Бахтияр Мамедзаде и менеджер компании по продажам в Азербайджане КянанАтакишиев, а также специалисты и ответственные сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, SOCAR, BP и ряда других компаний.

Ректор БВШН Эльмар Гасымов проинформировал гостей о деятельности, успехах, проводимой работе и перспективах Высшей школы. Он также подчеркнул важность организации производственной практики для студентов и привлечения их к научной деятельности. Эльмар Гасымов рассказал, что среди студентов, ставших в этом году первокурсниками БВШН, 17 человек удостоены Президентской стипендии. "Этот успех является большим достижением наших студентов", - подчеркнул Эльмар Гасымов. Ректор также остановился на успешном сотрудничестве БВШН с международными компаниями.

Говоря о деятельности BIOLAB, Главный Исполнительный директор компании Синан Васфи рассказал, что BIOLAB имеет 30-летний опыт работы в области поставок, монтажа, ввода в эксплуатацию и технического обслуживания оборудования для анализа нефти и нефтепродуктов, а также проведение тренингов. Компания, головной офис которой располагается в Анкаре, обеспечивает необходимым лабораторным оборудованием BP, Shell, Exxon, Тюрпаш и другие крупные международные компании. "Одним из основных направлений деятельности компании", – отметил Синан Васфи, – "является обсуждение в профильных научных и производственных методов обслуживания оборудования для анализа нефти с целью просвещения молодежи и развития производства".

На мероприятии было подписано соглашение о сотрудничестве между БВШН и компанией BIOLAB. В соответствии с соглашением, со стороны BIOLAB будут созданы условия для организации стажировки в рамках концепции "непрерывного образования" в БВШН и курсов обучения и переобучения, а также проведения научно-практических семинаров, конференций и лекций на различные темы. Кроме того, будут созданы возможности для взаимного использования библиотечных и информационных ресурсов двух организаций сотрудниками и студентами БВШН и сотрудниками компании BIOLAB.

Участникам семинара была предоставлена подробная информация о необходимости проведения анализа нефти, его основных методах и их преимуществах для промышленных предприятий, об осуществлении мониторинга за качеством нефти и важности использования оборудования для анализа элементы нефти.

В заключение представители компании ответили на вопросы участников семинара.