    Наука и образование
    • 16 сентября, 2025
    • 12:39
    Подавляющее большинство выпускников юрфаков РФ и Украины провалили экзамен в Азербайджане

    Последние два экзамена по признанию квалификации выпускников зарубежных вузов в области юриспруденции выявили тревожную статистику – лишь 22% участников смогли успешно ответить на вопросы и получить сертификаты. 

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Совета директоров Агентства по обеспечению качества в образовании Турал Ахмедов на сегодняшнем брифинге.

    По его словам, из 334 выпускников зарубежных вузов лишь 72 ответили на половину или более из 30 представленных вопросов. При этом, подавляющее большинство выпускников российских и украинских вузов показали неудовлетворительные результаты.

    Ахмедов напомнил, что экзамены были проведены Государственным экзаменационным центром 6 октября 2024 года и 30 января 2025 года. 

    Так, на первом экзамене неудовлетворительные результаты показали 70% выпускников российских вузов и 63% украинских, на втором провалились 84% выпускников вузов России и 94% - Украины.

    Ахмедов отметил, что наихудшие результаты продемонстрировали выпускники Дагестанского госуниверситета, Московского института современного академического образования, Саратовской госюракадемии, Академии права и управления ФСИН, РАНХиГС, Тольяттинского госуниверситета и Всероссийского госуниверситета юстиции в России, а также Харьковского национального университета внутренних дел, Межрегиональной академии управления персоналом, Национального юридического университета им. Я.Мудрого, Одесской юридической академии и Киевского национального университета им. Т.Шевченко в Украине.

    По результатам анализа агентства, большинство студентов были зачислены в зарубежные вузы без конкурсного отбора, лишь по аттестату о среднем образовании.

    В завершение Турал Ахмедов рекомендовал абитуриентам и их семьям учитывать результаты проверки при выборе учебных заведений за рубежом.

    Sədr: Hüquqşünaslıq ixtisası üzrə imtahanda iştirak edənlərin yalnız 22 %-i şəhadətnamə alıb

