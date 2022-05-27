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По сей день Молодежный фонд оплатил обучение более 1000 талантливых студентов

По сей день Молодежный фонд оплатил обучение более 1000 талантливых студентов Молодежный фонд Азербайджана (МФА) за десять лет своей работы профинансировал около 5000 местных и зарубежных проектов.
Наука и образование
27 мая 2022 г. 15:10
По сей день Молодежный фонд оплатил обучение более 1000 талантливых студентов

Молодежный фонд Азербайджана (МФА) за десять лет своей работы профинансировал около 5000 местных и зарубежных проектов.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор МФА Фуад Джафарли сказал на брифинге по случаю юбилея фонда.

По его словам, этими проектами в стране воспользовались более 500 тыс. молодых людей: "Кроме того, на основе конкурса было оплачено обучение 1190 талантливых студентов в вузах и ссузах страны, поддержано обучение 47 молодых людей на ступени магистратуры в престижных вузах иностранных стран".

Ф.Джафарли отметил, что в отчетный период были реализованы уникальные проекты, направленные на развитие молодежи.

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Версия на азербайджанском языке Gənclər Fondu bu günədək 1000-dən çox istedadlı tələbənin təhsil xərcini ödəyib

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