По сей день Молодежный фонд оплатил обучение более 1000 талантливых студентов

Молодежный фонд Азербайджана (МФА) за десять лет своей работы профинансировал около 5000 местных и зарубежных проектов.

Молодежный фонд Азербайджана (МФА) за десять лет своей работы профинансировал около 5000 местных и зарубежных проектов.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор МФА Фуад Джафарли сказал на брифинге по случаю юбилея фонда.

По его словам, этими проектами в стране воспользовались более 500 тыс. молодых людей: "Кроме того, на основе конкурса было оплачено обучение 1190 талантливых студентов в вузах и ссузах страны, поддержано обучение 47 молодых людей на ступени магистратуры в престижных вузах иностранных стран".

Ф.Джафарли отметил, что в отчетный период были реализованы уникальные проекты, направленные на развитие молодежи.