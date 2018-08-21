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Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ 14 906 абитуриентов сделали выбор специальности для участия в конкурсе ссузов на базе полного среднего образования (11 классов) и на оставшиеся свободными плановые места в вузах.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, в результате конкурса на оставшиеся вакантными плановые места в вузах зачислено 348 человек (в том числе 36 человек на основе госзаказа), а в ссузах - 9517 человек.

Напомним, что по оставшимся свободными плановым местам в вузы предоставлены 5074 мест. Плановые места по приему в колледжи полностью заполнены.

Список лиц, зачисленных на оставшиеся свободными (вакантными) места в вузах, будет опубликован 24 августа в 9-м номере журнала "Абитуриент", а на базе полного среднего образования - в 10-м номере журнала "Абитуриент".