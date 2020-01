Письмо в адрес обучающейся в Китае азербайджанки: Не возвращайтесь!

Китайские вузы на неопределенный срок отложили возвращение в страну обучающихся здесь иностранных студентов.

Об этом Report заявила студентка магистратуры университета (University of Science and Technology of China) в китайском городе Хэфэй Улькер Эльдаргызы.

Народная Республика обратилась с официальным письмом к студентам, вернувшимся на родину до весенней сессии.

По словам Улькер Эльдаргызы, из университета в ее адрес поступили два официальных письма, которые связаны с откладыванием весенней сессии на неопределенный срок: "Мне прислали уже второе письмо. Каждый день с нами связываются и отмечают, что в связи с вирусом время начала весенней сессии пока неизвестно. То есть, мы не должны возвращаться в Китай до тех пор, пока они не позволят".

В адресованном студентам письме говорится, что в случае возвращения студентов раньше дозволенного времени их ждет наказание.