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    Первое Лунное затмение в этом году совпадет с редким природным явлением

    В последний раз подобное наблюдалось в 1866 году

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В январе полное Лунное затмение в этом году совпадет с "голубой луной".

    Как сообщает Report, это считается редким природным явлением, которое будет наблюдаться впервые за 150 лет.

    В последний раз подобное наблюдалось в 1866 году.

    "Голубая луна" - явление довольно редкое.

    Данное затмение произойдёт во время "голубой луны". Так называют редчайшее явление - второе полнолуние в течение одного месяца.

    Следующий раз это явление произойдет 31 декабря 2028 года.

    Отметим, что последний раз его можно было наблюдать в июле 2015-го, хотя следующий наступит уже в марте этого года.

    Напомним, что Лунное затмение в 2018 году произойдет дважды. Первое - 31 января, а второе - 28 июля. 

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