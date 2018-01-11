Первое Лунное затмение в этом году совпадет с редким природным явлением

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В январе полное Лунное затмение в этом году совпадет с "голубой луной".

Как сообщает Report, это считается редким природным явлением, которое будет наблюдаться впервые за 150 лет.

В последний раз подобное наблюдалось в 1866 году.

"Голубая луна" - явление довольно редкое.

Данное затмение произойдёт во время "голубой луны". Так называют редчайшее явление - второе полнолуние в течение одного месяца.

Следующий раз это явление произойдет 31 декабря 2028 года.

Отметим, что последний раз его можно было наблюдать в июле 2015-го, хотя следующий наступит уже в марте этого года.

Напомним, что Лунное затмение в 2018 году произойдет дважды. Первое - 31 января, а второе - 28 июля.