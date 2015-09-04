Отпуск академика Тофига Гаджиева закончился и он вышел на работу

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Отпуск директора института языкознания имени Насими НАНА, академика Тофига Гаджиева закончился, и он сегодня вышел на работу. Об этом Report сообщили в институте.

Согласно информации, Т.Гаджиев находится на рабочем месте: "Он приступил к исполнению своих обязанностей. Он собрал заведующих отделов и провел заседание, на котором дал определенные поручения в связи с исполнением распоряжения "О государственной программе по использованию азербайджанского языка в условиях глобализации в соответствии с требованием времени и развитию языкознания в стране".

Напомним, что директор института языкознания имени Насими НАНА, академик Тофиг Гаджиев 24 июля подал заявление об отставке с занимаемой должности. Распоряжением президента НАНА Акифа Ализаде научный сотрудник института рукописей имени Физули, профессор Мохсун Нагисойлу был назначен временно исполняющим обязанности директора института языкознания. В начале сентября Тофиг Гаджиев обратился к президенту НАНА академику Акифу Ализаде в связи с отводом заявления об отставке.