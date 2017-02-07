Отметят 110-летний юбилей академика Гасана Алиева

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 110-летнего юбилея выдающегося ученого-естествоведа Азербайджана, лауреата Государственной премии республики, заслуженного деятеля науки, академика Гасана Алирза оглу Алиева.

Как сообщает Report, согласно документу, в целях обеспечения достойного проведения 110-летнего юбилея выдающегося ученого, умелого научного организатора и известного общественного деятеля Гасана Алиева, внесшего ценный вклад в сокровищницу азербайджанской науки, Национальной академии наук Азербайджана совместно с министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики и министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики поручено подготовить и осуществить план мероприятий.

В распоряжении подчеркивается, что Гасану Алиеву принадлежат исключительные заслуги в формировании различных отраслей географии и почвоведения в Азербайджане, определении нынешнего облика ряда новых научных направлений. На протяжении всей своей содержательной деятельности ученый всегда успешно реализовывал комплексные программы и циклы проектов по охране окружающей среды, экологическому балансу и рациональному использованию природных ресурсов страны.