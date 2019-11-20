 Наверх

Осенние школьные каникулы в Азербайджане подходят к концу

Осенние школьные каникулы в Азербайджане подходят к концу
В Азербайджане подходят к концу осенние школьные каникулы

Сегодня в средних школах Азербайджана заканчиваются осенние каникулы.

Как сообщает Report, 5-дневные каникулы учебного 2019-2020 года охватили период с 16 по 20 ноября.

С завтрашнего дня, 21 ноября, начнутся занятия в школах.

5-дневные зимние каникулы учебного года продлятся с 27 по 31 января 2020 года.

Занятия в общеобразовательных учебных заведениях начались 15 сентября и завершатся 14 июня. Первое полугодие учебного года охватывает 15 сентября – 26 января, второе – 1 февраля – 14 июня.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!