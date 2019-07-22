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Опубликованы условия конкурса на вакантные места магистратуры НАНА

Опубликованы условия конкурса на вакантные места магистратуры НАНА
© Report

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана издал шестой номер журнала "Магистр".

Как сообщили Report в ГЭЦ, этот номер журнала издан на азербайджанском языке для азербайджанского и русского секторов.

В данном номере журнала размещено объявление о конкурсе на вакантные места магистратуры вузов Азербайджана и Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) на 2019/2020 учебный год, условия конкурса и другая необходимая информация.

Журнал можно приобрести в киосках "Абитуриент", расположенных по адресу: город Баку, Насиминский район, ул.А.Саламзаде, 28 и Ясамальский район, ул. Микаила Мушфига, 1М, в киосках, а также скачать платную электронную версию на сайте ГЭЦ в разделе "Электронные услуги".

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