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    Опубликован рейтинг лучших университетов мира THE World Reputation Ranking-2016

    Ни один азербайджанский вуз не вошел в список

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Британский журнал Times Higher Education опубликовал рейтинг лучших университетов мира THE World Reputation Ranking за 2016 год. Как сообщает Report, в список вошли 100 вузов из разных стран мира.

    Первое место, как и в прошлом году, занял Гарвардский университет (США), на втором месте Массачусетский технологический институт (США), на третьем месте Стэнфордский университет (США). Четвертое и пятое места заняли британские Кэмбриджский и Оксфордский университеты.

    Ни один азербайджанский вуз не вошел в  рейтинг.

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