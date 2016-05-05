Опубликован рейтинг лучших университетов мира THE World Reputation Ranking-2016

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Британский журнал Times Higher Education опубликовал рейтинг лучших университетов мира THE World Reputation Ranking за 2016 год. Как сообщает Report, в список вошли 100 вузов из разных стран мира.

Первое место, как и в прошлом году, занял Гарвардский университет (США), на втором месте Массачусетский технологический институт (США), на третьем месте Стэнфордский университет (США). Четвертое и пятое места заняли британские Кэмбриджский и Оксфордский университеты.

Ни один азербайджанский вуз не вошел в рейтинг.