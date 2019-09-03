Определены темы первых уроков нового учебного года

В Азербайджане в новом учебном году первый урок в начальных классах будет посвящен теме "Спорт и здоровье", в V-IX классах - "Чтение - дорога к духовному обогащению", X-XI классах - "Азербайджан на пути развития".

Как сообщает Report, министр образования Джейхун Байрамов подписал соответствующий приказ.

Согласно документу, общеобразовательным школам, находящимся в подчинении Управления образования по городу Баку, Управлению образования города Гянджа, районных и городских отделов образования и министерства образования поручено обеспечить участие на уроках представителей общественности, участников войны, ветеранов труда, бывших выпускников.