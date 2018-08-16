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    Определены приоритетные направления деятельности 2018/2019 учебного года в Азербайджане

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Определены приоритетные направления деятельности 2018/2019 учебного года в области общего образования в Азербайджане.

    Как сообщает Report, министр образования Джейхун Байрамов подписал соответствующий приказ. 

    Согласно документу, считается целесообразным и в 2018/2019 учебном году продолжить направленные на развитие мероприятия, предусмотренные в Плане деятельности министерства образования в связи с "Годом качества в образовании". 

    В числе направлений приоритетной деятельности в 2018/2019 учебном году отразились такие вопросы, как полная оптимализация контингента учащихся в школах, обеспечение осуществляемого в подготовительных к школе группах процесса обучения по установленной программе направлений и пр. 

    Контроль за исполнением приказа поручен заместителю министра Махаббат Велиевой. 

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