Определены приоритетные направления деятельности 2018/2019 учебного года в Азербайджане

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Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Определены приоритетные направления деятельности 2018/2019 учебного года в области общего образования в Азербайджане.

Как сообщает Report, министр образования Джейхун Байрамов подписал соответствующий приказ.

Согласно документу, считается целесообразным и в 2018/2019 учебном году продолжить направленные на развитие мероприятия, предусмотренные в Плане деятельности министерства образования в связи с "Годом качества в образовании".

В числе направлений приоритетной деятельности в 2018/2019 учебном году отразились такие вопросы, как полная оптимализация контингента учащихся в школах, обеспечение осуществляемого в подготовительных к школе группах процесса обучения по установленной программе направлений и пр.

Контроль за исполнением приказа поручен заместителю министра Махаббат Велиевой.