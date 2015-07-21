​Около 30 тысяч абитуриентов 25 июля будут сдавать экзамены по II и III группам специальностей

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) 25 июля проведет вступительные экзамены в высшие учебные заведения по II и III группам специальностей на 2015/2016 учебный год.

Как сообщили Report в ГКПС, экзамены пройдут в 56 зданиях 11 городов республики - Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Агджабеди, Гейчае, Ширване, Лянкаране и Хачмазе.

Экзамены начнутся во всех зданиях одновременно в 11:00 и продлятся 3 часа.

На экзаменах планируется участие 29 тысяч 582 абитуриентов, из которых 15 тысяч 835 будут сдавать экзамены по II группе, 13 тысяч 747 абитуриентов - по III группе специальностей.

Ожидается, что в Баку экзамены будут сдавать 12 тысяч 765 абитуриентов, в Нахчыване - 1458, Гяндже - 3686, Сумгайыте - 1537, Мингячевире - 1409, Шеки - 1890, Агджабеди - 1353, Гейчае - 1400, Ширване - 1129, Лянкаране - 1837, Хачмазе - 1118 абитуриентов.

К экзаменам привлечены 218 руководителей экзаменов и 2491 учителей-наблюдателей из средних общеобразовательных школ. Для освещения хода экзаменов около 70 представителей СМИ получили аккредитацию в ГКПС.