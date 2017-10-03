Официальный представитель ЕС: Частный сектор испытывает трудности с поиском работников в определенных областях

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Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ "Предоставляемые учреждениями профессионального образования знания и навыки не согласуются с работой частных компаний".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель отдела сотрудничества представительства Европейского союза в Азербайджане Джерон Уильямс.

По его словам, к данному заключению пришли в результате опроса, проведенного за последний год Евросоюзом в около 300 действующих в Азербайджане частных компаниях.

Официальный представитель компании сказал, что в ряде случаев частный сектор затрудняется в поисках соответствующего работника по определенным сферам: "Поэтому, считаем, что следует продолжить поддержку для проведения реформ в сфере профессионального образования в Азербайджане. В Европе отсутствует модель единого профессионального образования. Как и во всех странах, для развития данной области Азербайджан также должен выбрать соответствующую его интересам модель. Однако в этом случае нужно быть уверенными в том, что развитие профессионального образования будет основываться на сотрудничестве между учреждениями профессионального образования и частным и государственным секторами".

Д. Уильямс заявил о готовности Евросоюза проявлять интерес к развитию профессионального образования в Азербайджане: "Нам известно о подготовке Стратегической дорожной карты по развитию профессионального образования в Азербайджане. В рамках данных работ Евросоюз придает особое значение сотрудничеству между работодателем и учреждением профессионального образования".