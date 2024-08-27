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Объявлены результаты этапа собеседования в рамках конкурса по набору учителей

Объявлены результаты этапа собеседования в рамках конкурса по набору учителей Опубликованы результаты этапа собеседования в рамках конкурса по приему на работу учителей.
Наука и образование
27 августа 2024 г. 17:25
Объявлены результаты этапа собеседования в рамках конкурса по набору учителей

Опубликованы результаты этапа собеседования в рамках конкурса по приему на работу учителей.

Как сообщает Report, информация о результатах собеседований, проведенных с 14 по 22 августа, была отправлена на личные страницы кандидатов.

По данным, 4 658 человек успешно прошли собеседования. Они должны предоставить необходимые документы (копии удостоверения личности и диплома, трудовую книжку и пр.) в местные органы управления образованием до 18:00 2 сентября.

Прием на работу будет оформлен после утверждения документов местными органами.

Кандидаты, не утвердившие документы или отказавшиеся от вакансии, не смогут участвовать в следующих турах. Те, кто не прошел собеседование, могут подать апелляцию с 18:00 27 августа до 18:00 28 августа.

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