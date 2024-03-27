Объявлен прием студентов в колледжи

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил прием студентов в средние образовательные учебные заведения на базе общего среднего образования (9 классов) на 2024/2025 учебный год.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил прием студентов в средние образовательные учебные заведения на базе общего среднего образования (9 классов) на 2024/2025 учебный год.

Как сообщили Report в ГЭЦ, прием заявок в средние образовательные учебные заведения будет проведен через интернет с 27 марта по 15 апреля.

Создав "Личный кабинет" на сайте ГЭЦ ekabinet.dim.gov.az, абитуриенты получают доступ к соответствующему сайту ГЭЦ (https://www.e-gov.az/az/services/read/3148/0?tqdk_xdm=4), а затем смогут заполнить и утвердить "Электронное заявление абитуриента". Участие в конкурсе платное.