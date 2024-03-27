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Объявлен прием студентов в колледжи

Объявлен прием студентов в колледжи Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил прием студентов в средние образовательные учебные заведения на базе общего среднего образования (9 классов) на 2024/2025 учебный год.
Наука и образование
27 марта 2024 г. 11:16
Объявлен прием студентов в колледжи

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил прием студентов в средние образовательные учебные заведения на базе общего среднего образования (9 классов) на 2024/2025 учебный год.

Как сообщили Report в ГЭЦ, прием заявок в средние образовательные учебные заведения будет проведен через интернет с 27 марта по 15 апреля.

Создав "Личный кабинет" на сайте ГЭЦ ekabinet.dim.gov.az, абитуриенты получают доступ к соответствующему сайту ГЭЦ (https://www.e-gov.az/az/services/read/3148/0?tqdk_xdm=4), а затем смогут заполнить и утвердить "Электронное заявление абитуриента". Участие в конкурсе платное.

Адреса Комиссий по приему документов и список необходимых документов можно найти в полном тексте объявления, пройдя по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке Kolleclərə tələbə qəbulu elan edilib

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