Обсуждены закон Азербайджана "О науке" и предстоящие перед НАНА задачи

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ На состоявшемся сегодня очередном заседании Президиума Национальной академии наук Азербайджана был заслушан доклад вице-президента НАНА, академика Исы Габиббейли "Закон Азербайджанской Республики "О науке" и предстоящие задачи".

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью НАНА, академик отметил, что вышеупомянутый закон отражает основы научной политики нашего независимого государства и демонстрирует широкие возможности научной деятельности.

Сказав, что в законе "О науке", в первую очередь, за основу было взято обогащение и развитие идеологической базы, вице-президент сообщил, что во всех областях научной деятельности приоритетом была определена научно обоснованная идеология азербайджанства.

Академик Иса Габиббейли подчеркнул, что в законе была разъяснена сущность инновационной и предпринимательской деятельности в научной сфере и определены ее основные направления и рамки, которые она охватывает. Помимо этого, в законе впервые нашли свое отражение такие положения, как создание высших учебных заведений, обладающих статусом "Исследовательский университет", формирование и развитие новых научных поколений, а самое главное, превращение научного фактора в одну из движущих сил развития общества во всех сферах, а также соответствующие пункты по социальной защите научных сотрудников и стимулированию научной деятельности.

После прослушивания доклад был обсужден Президиумом. Согласно принятому постановлению, закон Азербайджанской Республики "О науке" был принят за основу для научно-организационной деятельности НАНА. Помимо этого, было поручено подготовить соответствующие предложения по выполнению указа президента Азербайджанской Республики от 9 августа 2016 года "О применении закона Азербайджанской Республики № 271-VQ "О науке" от 14 июня 2016 года".

Кроме этого, в постановлении директорам научных учреждений и организаций НАНА были даны поручения руководствоваться в своей деятельности положениями закона Азербайджанской Республики "О науке", а также еще более расширить работы, проводимые в сфере осуществления инновационной и предпринимательской деятельности в соответствующих организациях НАНА.