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Обсужден вопрос проектирования музеев Оккупации и Победы

Обсужден вопрос проектирования музеев Оккупации и Победы Состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам науки, образования и культуры Межведомственного центра, осуществляющего деятельность при Координационном штабе для решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территор
Наука и образование
2 октября 2021 г. 15:21
Обсужден вопрос проектирования музеев Оккупации и Победы

Состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам науки, образования и культуры Межведомственного центра, осуществляющего деятельность при Координационном штабе для решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как передает Report, в заседании приняли участие представители Администрации президента, министерств культуры и образования, Госкомитета по работе с религиозными структурами, Бакинского международного центра мультикультурализма, Госагентств интеллектуальной собственности и туризма, Фонда возрождения Карабаха и НАНА.

На заседании обсудили вопросы сохранения, восстановления и пропаганды культурного наследия на освобожденных от оккупации территориях, последние археологические раскопки, итоги научных встреч и будущие перспективы, образовательную инфраструктуру, предварительные результаты выполняемых работ, проектирование музеев Оккупации и Победы, перспективы туристических возможностей, также соответствующим госструктурам были даны поручения по предстоящим задачам.

Координационный штаб, созданный распоряжением президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации президента Самир Нуриев.

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Версия на азербайджанском языке İşğal və Zəfər muzeylərinin layihələndirilməsi məsələsi müzakirə olunub

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