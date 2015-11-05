​Обсерватория НАНА: В настоящее время на поверхности Солнца наблюдаются 4 крупных активных региона и 93 солнечных пятна

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ "Данные несколько дней назад прогнозы о возможном росте геомагнитных колебаний и геомагнитной бури оправдались. Начавшиеся 2 ноября геомагнитные колебания 3 ноября перешли в бурю. Наблюдаемая 4 ноября буря среднего уровня класса G1 (максимально G5) стала спадать 5 ноября".

Об этом в заявлении Report отметил замдиректора по научной работе Шемахинской астрофизической обсерватории имени Н.Туси НАНА Эльчин Бабаев.

По его словам, за эти дни один из основных геомагнитных индексов - индекс Kp достиг 5-и (максимальное значение составляет 9 и происходит крайне редко) и наблюдалось красивейшее природное явление - Северное полярное сияние. По мере выхода Земли "из-под влияния" высоко скоростного плазменного ветра, геомагнитные колебания постепенно слабеют. В настоящее время на поверхности Солнца наблюдаются 4 крупных активных региона и 93 солнечных пятна".