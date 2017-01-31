Обнародованы вузы, по котором будут распределены студенты университета "Кавказ"

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В министерстве образования состоялось внеочередное коллегиальное заседание.

Как сообщили Report в министерстве, на коллегии были обсуждены вопросы распределения студенческого контингента по другим университетам на основании предложений ликвидационной комиссии университета "Кавказ".

В результате обсуждений было принято решение о распределении студентов согласно их специальностям в Бакинский инженерный университет, созданный в статусе государственного университета по распоряжению президента Азербайджанской Республики от 8 ноября 2016 года. В решении также подчеркивается, что сохранится также язык, на котором обучались студенты.

В ходе принятия данного предложения было учтено обращение учредителя университета "Кавказ" - Азербайджанского международного образовательного комплекса правительству Азербайджана и министерству образования относительно передачи в пользу государства и использования в образовательных целях всего имущества образовательного комплекса, оставшегося после ликвидации университета.