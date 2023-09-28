Обнародованы сроки проведения экзамена по приему на службу в органы прокуратуры

Тестовый экзамен по конкурсу, объявленному в связи с приемом на службу в органы прокуратуры, состоится 10 октября.

Тестовый экзамен по конкурсу, объявленному в связи с приемом на службу в органы прокуратуры, состоится 10 октября.

Как сообщает Report, тестовый экзамен для кандидатов, документы которых были приняты Генеральной прокуратурой по конкурсу, объявленному в текущем году в связи с приемом на службу в органы прокуратуры, будет проводиться в координации с Государственным экзаменационным центром 10 октября 2023 года с 10:00 до 15:00 часов в административном здании, расположенном на улице Абдулвахаба Саламзаде 28, Насиминского района города Баку (рядом со станцией метро 8 ноября, бывшее здание Бакинского университета Азии).

В соответствии с законодательством, экзамен будет проводиться Государственным экзаменационным центром за плату. Оплата производится с 09:00 3 октября до 23:59 8 октября на официальном сайте Государственного экзаменационного центра (https://exidmet.dim.gov.az/elimt/ProkurorluqTest).