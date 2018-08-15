Обнародованы результаты конкурса по приему в вузы Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Обнародованы результаты конкурса по приему в высшие учебные заведения Азербайджана.

Как сообщает Report, абитуриенты смогут узнать результаты конкурса на интернет-странице Государственного экзаменационного центра, или отправив рабочий номер на 7727 со всех мобильных операторов.

Результаты в ближайшее время также разместят на сайте ГЭЦ.

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Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Планируется в течение дня объявить результаты конкурса по приему в высшие учебные заведения страны.

Как сообщает Report, абитуриенты смогут узнать результаты конкурса на интернет-странице Государственного экзаменационного центра, или отправив рабочий номер на 7727 со всех мобильных операторов.