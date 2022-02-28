Обнародованы правила приема студентов в вузы

Обнародованы правила приема студентов в вузы на этот год.

Обнародованы правила приема студентов в вузы на этот год.

Как сообщает Report, правила опубликованы в 1-м номере журнала Государственного экзаменационного центра «Абитуриент».

В журнале доступны правила приема студентов в высшие учебные заведения, программы вступительных экзаменов по предметам, входящим в I, II, III и IV группы специальностей, для второго этапа вступительного экзамена, список литературы, примеры заданий, правило подсчета баллов, объявления о приеме в учебные заведения специального назначения и другие необходимые материалы.

Журнал издан на двух языках - азербайджанском и русском.