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Обнародованы правила приема студентов в вузы 

Обнародованы правила приема студентов в вузы  Обнародованы правила приема студентов в вузы на этот год.
Наука и образование
28 февраля 2022 г. 10:37
Обнародованы правила приема студентов в вузы 

Обнародованы правила приема студентов в вузы на этот год.

Как сообщает Report, правила опубликованы в 1-м номере журнала Государственного экзаменационного центра «Абитуриент».

В журнале доступны правила приема студентов в высшие учебные заведения, программы вступительных экзаменов по предметам, входящим в I, II, III и IV группы специальностей, для второго этапа вступительного экзамена, список литературы, примеры заданий, правило подсчета баллов, объявления о приеме в учебные заведения специального назначения и другие необходимые материалы.

Журнал издан на двух языках - азербайджанском и русском.

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Версия на азербайджанском языке Ali məktəblərə builki tələbə qəbulu qaydaları açıqlanıb

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