Обнародованы новые условия приема в докторантуру НАНА

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ "С этого года желающие поступить в докторантуру Национальной академии наук Азербайджана должны сдавать тестовые экзамены. Президиумом академии с 4 марта этого года принято решение по этому вопросу". Об этом Report заявил начальник научно-образовательного управления аппарата президиума НАНА Аминага Садыгов.

Рассказывая о новых требованиях по приему в докторантуру академии, А.Садыгов отметил, что идут подготовительные работы: "Подготовка тестов и новых программ во всех научных учреждениях НАНА должны начаться 1-го и закончиться 15 октября. Количество вопросов будет меняться в зависимости от программ. Вначале предусмотрена подготовка 300-500 вопросов. Не исключается увеличение количества вопросов согласно программе. Однако программа должна быть подготовлена на основании знаний как для бакалавров, так и для магистров. Поэтому вопросы для тестов не должны выходить за рамки программы. Естественно, могут быть некоторые исключения".

Начальник управления подчеркнул, что с этого года кандидаты должны набрать по английскому языку не менее 80 баллов по программе TOEFL или не менее 6.5 баллов по программе IELTS, а на экзаменах в докторантуру - не менее 100 баллов по программе TOEFL или не менее 7 баллов по программе IELTS: "Уже подписан контракт с одним из международных центров GRBS. В ближайшие дни состоится встреча с докторантами и диссертантами. Делегация из этого центра предоставит подробную информацию относительно организации и содержания экзаменов. Помимо этого, центр взял на себя обязательство организовать курс для желающих пройти дополнительную подготовку".

Говоря о сроках приема в докторантуру, А.Садыгов добавил, что программу должен утвердить Кабинет министров.