Обнародованы номера школ, в которых не будет групп дошкольной подготовки - СПИСОК

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Обнародованы номера бакинских школ, в которых в нынешнем учебном году не будут организованы группы дошкольной подготовки. Как сообщает Report, в нижеприведенных средних общеобразовательных школах групп дошкольной подготовки не будет:

Школа №83 и школа-лицей №299 в Бинадинском районе; школы № 126,179, 205, 298, 306, 93, 193 и школе-лицее №304 в Наримановском районе; школы №50, 162 в Сабаильском районе; школа №14 в Насиминском районе; школа №131 в Пираллахинском районе; школа №195 в Гарадагском районе; школы № 4, 22, 71, 81, 113, 192, 198, 255, 296 и 311 в Сабунчинском районе; школа №316 в Сураханском районе; школа-лицей №264, школы № 221, 249 и 269 в Хатаинском районе; школы № 92, 149, 216, 218 и 326 в Хазарском районе; средние школы № 167, 175 в Ясамальском районе.