Обнародованы госструктуры, в которых выявлено наибольшее количество случаев нарушения правил этического поведения - СПИСОК

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане обнародованы названия госструктур, в которых выявлено наибольшее количество случаев нарушения правил этического поведения. Как сообщает Report, по словам заместителя председателя Комиссии по вопросам государственной службы Вафадара Мисирова, в отношении госслужащих были применены 253 меры дисциплинарного взыскания за нарушение правил этического поведения. Данные меры применены в отношении 125 госслужащих министерства труда и социальной защиты населения, 32 госслужащих Государственного фонда социальной защиты, 26 госслужащих министерства экологии и природных ресурсов, 14 госслужащих министерства образования, 13 госслужащих министерства финансов, министерства экономики и промышленности, министерства энергетики, 4 госслужащих Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и Государственного комитета статистики, 2 госслужащих Национального совета по телевидению и радиовещанию и Агентства по авторским правам.

Он также отметил, что за отчетный период в отношении органов местной исполнительной власти применено 90 мер дисциплинарного взыскания за нарушение правил этического поведения, из которых 25 приходится на исполнительную власть Агстафинского района: "Из них 85 госслужащим местной исполнительной власти были объявлены выговоры, 5 - сняты с работы".