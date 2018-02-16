Обнародованы названия городов, где состоятся собеседования по приему на госслужбу

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Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал график проведения собеседований с кандидатами в рамках объявленного 11 января конкурсу на замещение вакантных административных должностей на госслужбу.

Как сообщили Report в пресс-службе ГЭЦ, собеседования состоятся в Баку и регионах – Гяндже, Мингячевире, Ширване, Лянкяране, Гёйчае, Губе и Шеки.

Собеседования будут проведены по вакантным должностям в министерствах здравоохранения, экономики, сельского хозяйства, образования, культуры и туризма, экологии и природных ресурсов, молодежи и спорта, госкомитетах статистики, по вопросам имущества, по работе с религиозными структурами, Госагентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, секретариате Тарифного совета, министерстве финансов и судах.

Срок проведения собеседований охватит 21 февраля – 16 марта. Отмечается, что на официальном сайте ГЭЦ приведен график собеседований до 23 февраля, в ближайшее время будет обнародована информация по другим конкурсам.