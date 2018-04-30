Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Обнародованы эталоны верных ответов тестовых заданий на испытательных экзаменах, проведенных Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) 29 апреля для абитуриентов по I-IV группе специальностей (азербайджанский и русский сектор).

Как сообщили Report в центре, в ближайшие 2 дня обнародуют результаты экзамена.

С эталонами верных ответов можно ознакомиться на сайте ГЭЦ.

Электронную версию (в формате pdf) разъяснений к использованным вопросникам и тестовым заданиям можно скачать в разделе "Электронные услуги" сайта ГЭЦ, предварительно выполнив оплату.

Электронную версию (в формате pdf) разъяснений к использованным вопросникам и тестовым заданиям с испытательных экзаменов 1 и 15 апреля можно найти здесь.