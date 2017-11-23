Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Обнародованы даты смены сезонов в Азербайджане в 2018 году.

Как сообщил Report заместитель директора по научным вопросам Шамахинской астрофизической обcерватории им. Насиреддина Туси Национальной академии наук Азербайджана Хыдыр Микаилов, в следующем году весна наступит 20 марта в 20:15:30.

Он отметил, что во время наступления весны происходит равноденствие: “В это время день и ночь равны друг другу по длительности. Солнце, двигаясь по своей орбите, пересекает небесный экватор. То есть переходит с южного полушария земли в северное. Эту точку называют точкой весеннего равноденствия. Когда Солнце находится в этой точке, длительность ночи и дня уравнивается. Тогда наступает весенний сезон”.

Представитель обcерватории отметил, что лето в 2018 году в стране наступит 21 июня в 14:07:18: “В это время самый длинный день. Процесс длится 14 часов 43 минуты. Осень наступит 23 сентября в 05:54:06. Произойдет равноденствие. Обычно это называют осенним равноденствием. Солнце, двигаясь по своей орбите, пересекает большой экватор и переходит из северного полушария в южное. В северном полушарии в целом начинается осенний, зимний сезон, в южном - весенний, летний сезон”.

Х. Микаилов отметил, что в будущем году зима в Азербайджане наступит 22 декабря: “Зима наступит в 02:22:42”.