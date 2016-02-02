Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Обнародовано время проведения вступительных экзаменов в магистратуру и резидентуру.

Как сообщает Report, в заявлении журналистам председатель Государственной комиссии по приему студентов Малейка Аббасзаде сказала, что расписание экзаменов и другая информация размещены на сайте комиссии: "6 марта состоится первый тур экзаменов в магистратуру. Прием электронных заявлений в магистратуру будет проводиться с 1 по 19 февраля. Второй тур экзаменов в магистратуру пройдет 5 июня. Экзамены в резидентуру состоятся 3 и 29 апреля".

По ее словам, правила приема после их утверждения размещаются на сайте комиссии и министерства юстиции.

Отвечая на вопрос об объединении Государственной комиссии по приему студентов и министерства образования, М.Аббасзаде отметила, что если в будет принято подобное решение в рамках реформ, это будет исполнено.